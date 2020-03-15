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ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

الأحد 15/مارس/2020 - 02:06 م
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بوابة الفجر
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حذرت الأرصاد الجوية، من ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تجتاح البلاد غدا وتصل لحد الضباب على بعض المناطق وتعيق رؤية السائقين أثناء القيادة على الطرق السريعة، ناصحة باتباع تعاليم المرور ومشاهدة النشرات الجوية بصورة مستمرة.

وقالت الأرصاد الجوية إن القاهرة الكبرى، تشهد غدا الاثنين، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والشبورة صباحا تصل لحد الضباب، والرياح خفيفة، بينما يشهد الوجه البحري أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والشبورة صباحا، والرياح خفيفة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة كثيفة صباحا والرياح خفيفة.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والشبورة صباحا، والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والشبورة صباحا، والرياح خفيفة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، بالقاهرة فالعظمى هي 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 17 والصغرى 9، وسوهاج العظمى 23 والصغرى 14، وقنا العظمى 26 والصغرى 14، الأقصر العظمى 26 والصغرى 14، وأسوان العظمى 30 والصغرى 17 .
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