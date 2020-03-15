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لليوم الرابع.. رجال المرور يواصلون جهودهم لتسيير حركة السيارات "صور"

الأحد 15/مارس/2020 - 02:07 م
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رجال المرور
رجال المرور
إيمان عبد العاطي
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واصل رجال الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، اليوم الأحد، جهودهم المكثفة، لليوم الرابع على التوالي، في التواجد الميداني في الشوارع، وعلى رأسهم القيادات الإشرافية؛ للتعامل مع أزمة الطقس السيء.

ويأتي التواجد بهدف إزالة العوائق المرورية كافة، من تجمعات لمياه الأمطار على كافة الطرق والمحاور والتي من شأنها إعاقة حركة المرور. 

وخلال الـ4 أيام، لم يذق رجال المرور طعم النوم حرصا منهم على سحب تجمعات المياه التي تعيق حركة الطرق بالتنسيق مع رجال الحماية المدنية والأخبار لتسيير حركة المرور.

كما قام رجال الإدارة العامة للمرور، بفحص كافة البلاغات والشكاوى التي وردت لهم من المواطنين على أرقام الإغاثة وتوجهوا فورا للتعامل معها.

كما شهدت غرفة عمليات المرور، على مدار الأيام الأربعة، التي شهدت موجة الطقس السيء حالة من المتابعة الجيدة ونجحوا خلالها في ايجاد تحويلات مرورية يسيرة لكافة الطرق التي تم تعطيلها نتيجة تجمعات مياه او انهيارات لحين الانتهاء منها.

ونجح رجال المرور في فتح أكثر من 90% من كافة الطرق التي عطلتها تجمعات الأمطار بشكل احترافي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، باستمرار وتكثيف التواجد المروري على كافة الطرق السريعة، تحت إشراف اللواء هاني جرجس، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، استمرارا لما بذل من جهد وعمل بالتواجد المروري الفعال والجدي على مدار 4 أيام متواصلة.

وجاء ذلك في ظل تحذير هئية الأرصاد الجوية من وجود صقس غير مستقر وهطول الأمطار ورياح محملة بالأتربة من تكثيف ونسر الخدمات المرورية على كافة الطرق السريعة. 

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوي الجمهورية، بالتواجد المروري والدفع بالأوناش والدراجات البخارية.

كما قامت الإدارة بالدفع بسيارات الدفع الرباعي وسيارات الاغاثة المرورية ويتم الاتصال على رقم 01221110000 لمواجهة أي أعطال أو حوادث سير.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وكانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
لليوم الرابع.. رجال المرور يواصلون جهودهم لتسيير حركة السيارات "صور"
لليوم الرابع.. رجال المرور يواصلون جهودهم لتسيير حركة السيارات "صور"
لليوم الرابع.. رجال المرور يواصلون جهودهم لتسيير حركة السيارات "صور"
لليوم الرابع.. رجال المرور يواصلون جهودهم لتسيير حركة السيارات "صور"
لليوم الرابع.. رجال المرور يواصلون جهودهم لتسيير حركة السيارات "صور"
لليوم الرابع.. رجال المرور يواصلون جهودهم لتسيير حركة السيارات "صور"
لليوم الرابع.. رجال المرور يواصلون جهودهم لتسيير حركة السيارات "صور"
لليوم الرابع.. رجال المرور يواصلون جهودهم لتسيير حركة السيارات "صور"
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