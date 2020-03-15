Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميلان يرمي لوكاس باكيتا

الأحد 15/مارس/2020 - 02:02 م
Advertisements
باكيتا
باكيتا
عبد القادر عرابي
Advertisements
يسعى فريق ميلان الإيطالي للبحث عن عرض مناسب لتسويق نجم وسطه البرازيلي الدولي لوكاس باكيتا في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن باكيتا أصبح على رأس المرشحين لمغادرة ملعب سان سيرو في الميركاتو الصيفي المقبل.

وفشل باكيتا في ترك أي بصمة مع الروسونيري، منذ إنضمامه للفريق في يناير عام 2019 من فلامينجو البرازيلي.

ورغم بدايته الجيدة في النصف الثاني من الموسم الماضي، إلا ان اللاعب ظهر بمستوى متواضع هذا الموسم، ولم يحظ بثقه أي من مدربي الميلان، ماركو جيامباولو وستيفانو بيولي.

وانضم باكيتا صاحب الـ22 عاماً مقابل 39 مليون يورو، ترتفع بالإضافات لـ45 مليون يورو.

وتسعى إدارة ميلان لتسويق اللاعب، لكنها لن تتركه بأقل من 25 مليون يورو، لتجنب الخسارة الفادحة من بيعه بأقل من ذلك.

وكان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على مقربة من ضم باكيتا في الميركاتو الشتوي المقبل، لكن الطرفين لم يتوصلا لإتفاق بسبب الإختلاف على قيمة الصفقة.

وظهر باكيتا في 19 مباراة مع الفريق هذا الموسم معظمها كبديل، وصنع هدفاً وحيداً ولم يسجل أي هدف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميلان لوكاس باكيتا اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

منذ حوالي 4 ساعات

اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران

منذ 33 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وقف تداولات البورصة بعد خسارتها 32.4 مليار جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 11 ساعة

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. تحرك عاجل لعناصر القوات المسلحة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مصادر: قرارات مهمة لـ"التعليم" عقب تعليق الدراسة 15 يوما

منذ أقل من ساعتين

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

غلق أول "gym" في السيدة زينب (صور)

منذ 41 دقيقة

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حجم فيروس كورونا الذي أرعب العالم

منذ أقل من نصف ساعة

"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور

منذ 36 دقيقة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ميلان والموسم الجديد.. هل يعود الروسونيري إلى عهده القديم أم يستمر في السقوط ؟

ميلان يتعاقد مع "باكيتا" من فلامنجو

فلامنجو: باكيتا أصبح ميلانيستا ولا نهتم بعرض ريال مدريد

ميلان ينهي صفقة جديدة

ميلان يرفض بيع نجم الفريق لبرشلونة

رسميا.. ستيفانو بيولي مديرا فنيا لميلان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 ص

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور

01:51 م

اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران

01:54 م

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

09:20 ص

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status