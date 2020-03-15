تعرف على حجم فيروس كورونا الذي أرعب العالم

كشفت شبكة بي بي سي، اليوم الأحد، أن الأبحاث الأخيرة أثبتت أن فيروس كورونا هو الأكبر من حيث الحجم.

وأشارت شبكة بي بي سي، إلى أن قُطر الخلية في فيروس كورونا يبلغ من 400- 500 مايكرو، ويصعب أن يظل عالقا في الهواء بل يستقر على الأسطح، ولا يخترق الملابس.

وذكرت الشبكة، أن فيروس كورونا ينتمي إلى فصيلة الكوراناويات المستقيمة ضمن فصيلة الفيروسات التاجية ضمن رتبة الفيروسات العشية، ويبلغ حجم جينوم فيروسات كورونا حوالي 26 إلى 32 كيلو قاعدة، وهو الأكبر بين فيروسات الحمض النووي الريبوزي (RNA virus).