رواد السوشيال ميديا يهاجون أعداء الوطن: فيروس تخريب العقول أخطر من "كورونا"

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما حادا على العملاء والخونة والداعين للفوضى والتخريب، الذين يقومون بالهجوم على الدولة، مستهدفين هدمها وتخريبها فى ظل النجاحات التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الأخيرة.





وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى: " هؤلاء العملاء والخونة والداعين للفوضى والتخريب والداعين للإفراج عن شركائهم المحبوسين، وأن خطر هؤلاء على الشعب المصري في حالة خروجهم من السجون أكثر بكثير من فيروس كورونا".





وأضاف آخر: "ندعو جميع مؤسسات الدولة المعنية باستمرار حماية المجتمع من هؤلاء الذين يمثلون فيروس التخريب في العقول ونشر الفوضى".



