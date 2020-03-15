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إجازة من المدارس وتعليق الأنشطة.. ننشر قرارات الدولة لمواجهة كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 02:01 م
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بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شهدت مصر حزمة من القرارات الاحترازية خلال الفترة الماضية، لتفادي انتشار فيروس كورونا، إذ تبذل أجهزة الدولة ومؤسستها جهودها في كافة المجالات حافظا على سلامة أبناء الوطن.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة أمس بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بدءا من اليوم الموافق 15 مارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وترصد "الفجر" أهم قرارات الدولة خلال الفترة الماضية:

100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس
وجه الرئيس السيسي أمس خلال اجتماع مع الوزراء، بتخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

غلق السناتر
بعد قرار الرئيس السيسي بتعليق الدراسة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أمس، شنت قوات الأمن حملات بغلق "سنتر التعليمي" في جميع أنحاء الجمهورية.

تعليق الأنشطة الرياضية
قرر رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، تعليق الأنشطة الرياضية والأندية والساحة المركزية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الموافق 15 مارس، وذلك كنوع من الإجراء الوقائي.

إجراء وقائي داخل مطار القاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت، عن توفير عيادات متنقلة للكشف الطبي داخل مطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا.

إلغاء الفعاليات
أصدر رئيس مصطفي مدبولي، إلغاء جميع الفعاليات كالمهرجانات الفنية، والحفلات الغنائية، والمعارض، والموالد، الموافقه 9 مارس، التي ترتب عليها إلغاء مولد السيدة الزينب، كان مقرر إقامته يوم 24 من الشهر الحالي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من التكدسات ومانعًا من تفشي فيروس "كورونا المستجد" داخل التجمعات.

10 أيام منع زيارة في السجون
في إطار قرارات الدولة التي تتخذها للحافظ علي سلامة المواطنين، أعلن المتحدث الإعلامي بوزارة الداخلية عن منع الزيارات داخل السجون لمدة 10 أيام، والبدء بالعمل بقرار اعتبارا من يوم 10 مارس.

الكنائس والمساجد تعلقان الأنشطة وتكتفي بالصلوات 
في جانب بين الحفاظ على الشعائر الدينية وسلامة المواطنين، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا أمس، بتعليق كل خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية والاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كل الأنشطة الكنيسة والدراسة بكل المعاهد والكليات اللاهوتية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم 15 مارس باستثناء صلوات القداس الالهي، وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئاسية، بتعليق الدراسة والأنشطة.

فيما أعلنت وزارة الأوقاف اليوم السبت، عن إلغاء قاعات المناسبات واقتصار العزاء على تشيع جثمان فقط، وكذلك الأفراح ستكون مقتصرة على الأسرتين، كما قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمع، بما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة في وقت الخطبة، وذلك عملا بدور المسجد الوطني ولمواجهة فيروس الكورونا.

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