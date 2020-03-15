كورونا Vs المساجد والكنائس.. تعرف على الدول التي أغلقت "بيوت الله"

لجأت عددًا من دول العالم في إتخاذ قرار بغلق المساجد لمنع التجمعات كإجراء احترازي لعدم انتشار فيروس كورونا، الذي تفشي بعدد من دول العالم بل أسفر عنه وفيات بالجملة.





غلق المسجد الأقصى

في الساعات الأخيرة، قررت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، اليوم الأحد، إغلاق جميع المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى واستمرار الصلاة في ساحاته بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقال الشيخ عمر كسواني مدير المسجد الأقصى لرويترز: "دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات المسجد داخل المسجد الأقصى المبارك حفاظا على صحة المصلين".

وأضاف: "الصلاة ستكون في ساحات المسجد مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المسجد"، موضحا: أن الإغلاق سوف يستمر حتى إشعار آخر.

في نفس السياق، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أمس السبت، قرارًا بإغلاق كافة المساجد والكنائس في الأراضي الفلسطينية، في إطار المساعي لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة في بيان عن قرارها "حصر صلاة المواطنين في بيوتهم وعدم التوجه إلى المساجد والكنائس في سائر مناطق دولة فلسطين، ابتداء من أمس السبت حتى إشعار آخر، استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والأطباء المختصين".

وأضافت: "تماشيا مع توصيات وزارة الصحة بتقليل الاحتكاك بين الناس وتقليص التجمعات قدر الإمكان، فإننا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ندعو أهلنا في فلسطين مسلمين،أن يقيموا صلواتهم في بيوتهم، وأن تقتصر المساجد على رفع الأذان".





وتابع البيان: "كذلك ندعو إخواننا المسيحيين إلى وقف الصلوات داخل الكنائس واقتصارها على دق الأجراس، انسجاما مع هذه الدعوة وهذا الموقف".



غلق مساجد إسبانيا وقررت المفوضية الإسلامية بإسبانيا إغلاق المساجد والاكتفاء بأداء الصلوات بالمنازل بما فيها صلاة الجمعة، وذلك بسبب التطورات الحالية لوباء كورونا المستجد بالديار الإسبانية.





وقال بيان للمفوضية: إن هذا القرار جاء استنادا إلى تعليمات السلطات الصحية الإسبانية، مشددة على تعليق صلاة الجمعة إلى غاية الـ24 من مارس الجاري.

غلق المساجد والكنائس بالأردن وأعلنت الحكومة الأردنية حزمة من الإجراءات الجديدة للتعامل مع فيروس "كورونا"، تتضمن إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزيون.

