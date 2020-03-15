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يوفنتوس يتعاقد مع مهاجم لمساعدة كريستيانو رونالدو

الأحد 15/مارس/2020 - 02:13 م
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رونالدو
رونالدو
الفجر الرياضي
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يخطط نادي يوفنتوس للحفاظ على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق على أنه عنصر غير قابل للمس في السيدة العجوز، حيث يعد قلب مشروع أندريا أنييلي رئيس النادي.

كشفت صحيفة "توتو سبورت"، أن رونالدو هو قلب مشروع التوسع الذي بدأه البيانكونيري في صيف 2018، بل ونجح الدون في إحداث الفارق بعد سجل 25 هدفًا في 32 مباراة هذا الموسم، ونجح في تصدير علامة يوفنتوس التجارية في كل ركن من العالم.

وأضافت أن كريستيانو أكد أنه يبلغ من العمر 35 عامًا فقط ببطاقة الهوية، لكنه مختلف على أرض الملعب حيث أن لديه الكثير من التحديات للتغلب عليها خاصة معادلة ليونيل ميسي نجم برشلونة، في عدد مرات التتويج بالكرة الذهبية.


وأوضحت أن اليوفي يبحث عن التعاقد مع مهاجم يبلغ أقل من 30 عامًا، ليس لاستبدال رونالدو لكن لتسهيل مهامه أكثر في المستقبل.

وحدد يوفنتوس مهاجمين مثل جابرييل جيسيوس، تيمو فيرنر، ماورو إيكاردي وهاري كين، لتدعيم الفريق برأس حربة، يسمح بتسهيل مهمة الدون.


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يوفنتوس نادي يوفنتوس كريستيانو رونالدو رونالدو

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