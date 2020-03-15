اتفاق مبدئي بين "قطاع الأعمال" و"العربية للتصنيع" للتعاون في إنتاج الإطارات









استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في إنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة، وذلك بحضور عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.









يأتي هذا في ضوء مساعي الهيئة لإنشاء مصنع لإنتاج الإطارات بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وكذلك جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية.





وقد أكد "توفيق" و"التراس" حرصهما على توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين الوزارة والهيئة في صناعة الإطارات والتعاون المشترك لإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا، حيث تم بشكل مبدئي الاتفاق على إنشاء شركة مشتركة تحت إشراف الهيئة ووفقا للقوانين المنظمة لعمل الهيئة، وبمشاركة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في رأس مال الشركة المزمع تأسيسها. ومن المستهدف أن يتبع الشركة الجديدة مصنعان أحدهما لإنتاج إطارات الجرارات والثاني للأنواع الأخرى من الإطارات.









ومن المقرر عقد لقاء الوزير والفريق التراس مع اللجنة الفنية التابعة للهيئة العربية للتصنيع لمتابعة والاطلاع على التفاصيل الفنية الخاصة بمشروع إنتاج الإطارات ووفقا لدراسة استشاري دولي.



