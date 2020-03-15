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سامح عاشور يتفقد سير العملية الانتخابية بمحكمة مصر الجديدة (صور)

الأحد 15/مارس/2020 - 01:51 م
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بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
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تفقد سامح عاشور النقيب العام للمحامين، المرشح على نفس المنصب لدورة جديدة، سير العملية الإنتخابية بمحكمة مصر الجديدة، في انتخابات النقابة العامة، اليوم الأحد.

وأدلى سامح عاشور، بصوته في الانتخابات، داخل اللجنة رقم 1 الأزبكية، والمنعقدة بمقر النقابة العامة في رمسيس. 

وتعقد النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، الانتخابات على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، ويتنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين.
وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

وكانت النيابة الإدارية، أعلنت تعليماتها الخاصة بانتخابات نقابة المحامين، حيث أكدت أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي فى تمام الخامسة مساءًا، ثم يتم غلق الأبواب وفى حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة يسمح لهم بالتصويت، ويستمر التصويت حتي تمام الانتهاء من إدلائهم بأصواتهم.

وقالت النيابة في تعليماتها: إن الناخب الذي له حق التصويت وهو المدرج اسمه بكشوف الناخبين (نموذ رقم 1 انتخابات) فقط، ويُشترط حضوره شخصيًا للادلاء بصوته، مع تقديم كارنيه النقابة بالأضافة الى بطاقة الرقم القومي أوجواز السفر المميكن.
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محكمة مصر الجديدة سامح عاشور الفجر إنتخابات المحامين

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