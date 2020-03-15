Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. "المالية" تعلن الشرائح المعفاة من الضريبة على الدخل

الأحد 15/مارس/2020 - 01:40 م
Advertisements
محمد عصام
Advertisements


قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة أدخلت تعديلات على الضرائب المفروضة علي الدخل تشمل إعطاء إعفاءات ضريبة للطبقات المتوسطة. 


وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن التعديلات الجديدة عالجت التشوهات الضريبية التي يشهدها القانون الحالي، مشيرًا إلى أن حد الاعفاء من الضريبة وصل لأصحاب الدخل الذي يصل إلى 22 الف جنيه سنويا مضافا إليها التأمينات. 

وأوضح "معيط"، ان تعديلات قانون ضريبة الدخل للموظفين الحكومين سيتم تطبقها بداية من العام المالي القادم، مع تطبيق الزياد العلاوة الدورية السنوية بنسبة7% وبحد ادني 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 12% مقارنة 10% العام الماضي وبحد أدني 75 جنيه، بجانب منح حافز اضافي يصل الي 350 للدرجة الادارية العليا. 

عاجل.. "المالية" تعلن الشرائح المعفاة من الضريبة على الدخل
عاجل.. "المالية" تعلن الشرائح المعفاة من الضريبة على الدخل
عاجل.. "المالية" تعلن الشرائح المعفاة من الضريبة على الدخل
عاجل.. "المالية" تعلن الشرائح المعفاة من الضريبة على الدخل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الضريبة على الدخل الضرائب البورصة اخبار بورصة مصر اليوم اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة الان

أخبار تهمك

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بالفيديو.. تحرك عاجل لعناصر القوات المسلحة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور

منذ 37 دقيقة

اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران

منذ 34 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على حجم فيروس كورونا الذي أرعب العالم

منذ أقل من نصف ساعة

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 7 ساعات

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 5 ساعات

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. وقف تداولات البورصة بعد خسارتها 32.4 مليار جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

مصادر: قرارات مهمة لـ"التعليم" عقب تعليق الدراسة 15 يوما

منذ أقل من ساعتين

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

منذ حوالي 4 ساعات

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

غلق أول "gym" في السيدة زينب (صور)

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

"بالورقة والقلم".. احسب ضريبة الدخل بعد تعديل قانون الضرائب

"المالية": الخصم الضريبي سيستفيد منه 15 مليون مواطن

"المالية": 85 % نسبة الخصم الضريبي مطلع يوليو المقبل

تعرف على الزيادة الجديدة فى "دخل" المصريين بعد تعديل قانون ضريبة الدخل

وزير المالية: نبحث ادخال تعديلات علي قوانين ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل

"المالية" تشدد على التأكد من التطبيق الصحيح لقانون "الضريبة على الدخل"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 ص

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور

01:51 م

اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران

01:54 م

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

09:20 ص

مصادر: قرارات مهمة لـ"التعليم" عقب تعليق الدراسة 15 يوما

12:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status