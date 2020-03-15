عاجل.. "المالية" تعلن الشرائح المعفاة من الضريبة على الدخل









قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة أدخلت تعديلات على الضرائب المفروضة علي الدخل تشمل إعطاء إعفاءات ضريبة للطبقات المتوسطة.









وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن التعديلات الجديدة عالجت التشوهات الضريبية التي يشهدها القانون الحالي، مشيرًا إلى أن حد الاعفاء من الضريبة وصل لأصحاب الدخل الذي يصل إلى 22 الف جنيه سنويا مضافا إليها التأمينات.





وأوضح "معيط"، ان تعديلات قانون ضريبة الدخل للموظفين الحكومين سيتم تطبقها بداية من العام المالي القادم، مع تطبيق الزياد العلاوة الدورية السنوية بنسبة7% وبحد ادني 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 12% مقارنة 10% العام الماضي وبحد أدني 75 جنيه، بجانب منح حافز اضافي يصل الي 350 للدرجة الادارية العليا.



