هبوط جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم





بورصة الكويت





أنهت بورصة الكويت، تعاملات اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعى لكل المؤشرات بضغوط هبوط 8 قطاعات ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 5.48% خاسرا 268.55 نقطة ليغلق عند مستوى 4636.06 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 6.51% خاسراً 341.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4904.74 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 2.91% خاسراً 123.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4111.37 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 4.36%، خاسرا 185.11 نقطة ليغلق عند مستوى 4057.06 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 156.4 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون دينار كويتى عبر 8859 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 9.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 6.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 6.55%، ثم قطاع العقار بنسبة 6.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 4.24%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 3.38%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 4.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.14%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.82%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.60%.





وجاء سهم "شركة الكويت للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 10%، تليه تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 10%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 9.98%، فيما تصدر سهم "شركة السكب الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 22.67% ثم شركة طيران الجزيرة بنسبة 22.39%، ثم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 17.39%.