بختام التعاملات .. مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 1.5%

أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.52% خاسرا 21.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1414.58 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 3.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار.

وقاد التراجع بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 78.31% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.90%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.69%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 12.19% بضغوط هبوط سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 10% ، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.82% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4.62%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.62%.



