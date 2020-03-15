"المالية": توفير 187.6 مليون جنيه لوزارة الصحة لمكافحة كورونا





قال محمد معيط خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة قامت بتوفير تمويلات بقيمة 187.6 مليون جنيه لوزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الخطة التمويلية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة كورونا بقيمة 100 مليار جنيه.





وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن التمويلات الخاصة بمبادرة 100 مليار جنية لمعالجة تدعيات فيروس كورونا تشمل كافة قطاعات الدولة التي ستتأثر من انتشار فيروس كورونا، لكن ستكون أولويات صرفها علي القطاع الصحي وحماية الموطنين، مشيرًا إلى أن مبلغ 100 مليار جنيه متوفر حاليا من موازنة العام الحالي 2019-2020.