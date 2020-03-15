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الحكومة البريطانية تثير روح الحرب لمكافحة فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 01:07 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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دعت حكومة المملكة المتحدة إلى بذل جهد وطني مماثل للجهد الذي ساعد البلاد على النجاه خلال الحرب العالمية الثانية بينما تستعد لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

وكتب وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في صحيفة "صنداي تلغراف": "لم يتم اختبار جيلنا على الإطلاق بهذه الطريقة. كان أجدادنا، خلال الحرب العالمية الثانية، عندما قُصفت مدننا خلال الغارة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال: "على الرغم من القصف كل ليلة، التقنين وفقدان الأرواح، فقد اجتمعوا في جهد وطني عملاق واحد. يواجه جيلنا اليوم اختباره الخاص، ويكافح مرضًا حقيقيًا وجديدًا. يجب علينا مكافحة المرض لحماية الحياة".

وأضاف "هانكوك"، أن الإجراءات التي خططت لها الحكومة تشمل عزل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا لمدة تصل إلى أربعة أشهر.

وأوضح: "سنضعها بمزيد من التفاصيل عندما يحين الوقت المناسب للقيام بذلك لأننا نقدر تمامًا أن هذا طلب كبير جدًا من كبار السن والضعفاء وهو لحماية أنفسهم."

وأشار إلى أن الإعلان سيأتي "بالتأكيد في الأسابيع المقبلة".

كما تطلب الحكومة من الشركات المصنعة إعادة تجهيز خطوط الإنتاج الخاصة بها لبدء إنتاج المزيد من أجهزة التهوية وتوجيه المستشفيات الخاصة للاستعداد لاستقبال مرضى الفيروس التاجي الذين لا يمكن علاجهم في المستشفيات العامة التي تعاني من الإجهاد.

تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: لانتقادات بسبب عدم تطبيق المزيد من الإجراءات المتخذة في دول أوروبية أخرى ، مثل زيادة العزلة الاجتماعية وحظر التجمعات الجماهيرية.

غير أن "هانكوك" قال، إن خطة الحكومة استندت إلى مشورة علمية موثوقة، مضيفًا، أن البيانات الأساسية المستخدمة لنمذجتها ستنشر في الأيام القادمة.

وأوضح، أن مفهوم مناعة القطيع - حيث ينتشر الفيروس بين السكان لزيادة المقاومة الشاملة - لم يكن جزءًا من استراتيجية الحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لحظر التجمعات الجماهيرية إذا لزم الأمر.
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