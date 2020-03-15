Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجزائر تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4 حالات

الأحد 15/مارس/2020 - 01:17 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4 حالات، بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 48، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

                                                      

وقد سجلت وزارة الصحة الجزائرية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في ولاية قالمة الجزائرية لترتفع عدد الإصابات إلى 48 حالة.

 

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة الطيران الجزائرية، إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسبانيا، بداية من الإثنين تزامنا مع تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا في البلاد مصدرها فرنسا وإيطاليا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عدد الاصابات الجزائر

أخبار تهمك

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

رئيس "القومي للبحوث" الأسبق: كورونا سينتهي خلال هذا الشهر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يطالب بتتويجه بطلا للدوري الإسباني

منذ ساعتين و 41 دقيقة

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 4 ساعات

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

شركات المحمول تزف بشرى للطلاب بعد تعطيل الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يتواصل مع وكيل ساديو ماني

منذ 33 دقيقة

بالفيديو.. تحرك عاجل لعناصر القوات المسلحة

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وقف تداولات البورصة بعد خسارتها 32.4 مليار جنيه

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا.. إيطاليا: إعلان حالة الطوارئ بعد تأكيدها إصابتين

عمان تسجل أول إصابتين بفيروس "كورونا" وتعلق رحلاتها مع إيران

الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 194 حالة في إيران

عاجل.. فرنسا تعلن ارتفاع عدد إصابات "كورونا" إلى 1126 حالة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 ص

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

09:20 ص

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

11:59 ص

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

07:06 ص

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

07:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status