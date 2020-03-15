"المالية": نستهدف خفض مديونية أجهزة الدولة إلى 80%

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية العامة، إن وزارة المالية تستهدف في الملامح الأولية لموازنة العام المالي القادم 2020-2021 خفض مديونية أجهزة الدولة إلى 80% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل توقعات 83% في موازنة العام المالي الحالي.









وأضاف في مؤتمر صحفي أن موازنة العام المالي القادم تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2‰ من ناتج المحلي الاجمالي، رغم كل التخديات الاي يمر بها الافتصاد العالمي.









واضاف، ان الموازنخ تستعدف خفض نسبة الجز الملي 1% علي اساس سنوي ليصل الي 6.2% من ناتج المحلي الاجمالي.



