Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المالية": نستهدف خفض مديونية أجهزة الدولة إلى 80%

الأحد 15/مارس/2020 - 12:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements
قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية العامة، إن وزارة المالية تستهدف في الملامح الأولية لموازنة العام المالي القادم 2020-2021 خفض مديونية أجهزة الدولة إلى 80% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل توقعات 83% في موازنة العام المالي الحالي. 


وأضاف في مؤتمر صحفي أن موازنة العام المالي القادم تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2‰ من ناتج المحلي الاجمالي، رغم كل التخديات الاي يمر بها الافتصاد العالمي. 


واضاف، ان الموازنخ تستعدف خفض نسبة الجز الملي 1% علي اساس سنوي ليصل الي 6.2% من ناتج المحلي الاجمالي. 

Advertisements

أخبار تهمك

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس "القومي للبحوث" الأسبق: كورونا سينتهي خلال هذا الشهر

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

شركات المحمول تزف بشرى للطلاب بعد تعطيل الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وقف تداولات البورصة بعد خسارتها 32.4 مليار جنيه

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ريال مدريد يتواصل مع وكيل ساديو ماني

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بالفيديو.. تحرك عاجل لعناصر القوات المسلحة

منذ ساعة و نصف

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يطالب بتتويجه بطلا للدوري الإسباني

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ حوالي 14 ساعة

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 ص

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

09:20 ص

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

11:59 ص

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

07:06 ص

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

07:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status