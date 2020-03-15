تعليق غريب من أيمن بهجت قمر على انتشار فيروس كورونا

عبر الشاعر إيمن بهجت قمر، عن رأيه في كل مايحدث بالعالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي ادخل القلق والخوف على الناس.



ونشر إيمن بهجت قمر، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "مع كل احترامي والتزامي باتباعي لكل الاحترازات، بس حبيت أهونها على نفسي وكتبت كلمتين لنفسي:



كما قام بكتبه بعض العبارات عن المناعة كتالي : "قوللي إيه هي المناعة عند واحد من سنة ثمانين بياكل كبدة في غاية البشاعة.و الحواوشي

حد فاكر لحمته؟ ماكانتش لحمة يا جماعة فيروس إيه؟! انتوا ناسيين ولا ايه؟! كنت بيبي وكان ابويا شايلني وسيجارة في ايده فيروس ايه؟!

انتو ناسيين ولا ايه؟! لعبنا كورة وشرابنا الملزوق فيه فيروسات الدنيا تيجي لفيروساتنا تنبهر تنصهر تنتحر من الصياعة المناعة".



يذكر أن أخر أعمال الشاعر إيمن بهجت قمر، الغنائية تعاونة مع الهضبة عمرو دياب، في ألالبومة الأخير" "سهران" الذي حققت معظم أغانيه نجاح كبير عقب طرحها.



يشار إلي أن أيمن بهجت قمر، كان أعلن عن كتابة الأغاني بعد أيام قليلة من طرح ألبوم عمرو دياب الجديد "سهران"، مشيرا إلى أنه سيتفرغ لكتابة الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، وأن علاقته بالموسيقى ستكون في مجال الإنتاج فقط.



وكتب قمر عندما قرر إعلان اعتزاله مجال الغناء "بقالي فتره مش صغيرة بفكر جديا في اللي هقوله دلوقتي، أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني".



وأضاف "قمر:"هكتب أفلام مسرح مسلسلات لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى هنتج بس، أنا بقالي ٢٨ سنه بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده".



واختتم حديثه: "أنا أسف مش هرد على أي زميل يتصل بيا عشان محدش يأثر عليا".