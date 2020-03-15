البورصة تنفذ صفقة على أسهم التجارى الدولى وإبن سينا فارما





أخبار البورصة المصرية













وخسرت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم نحو 36.7 مليار جنيه ووصلت لمستوي 563.2 مليار جنيه. وهوي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 9.1% ليصل إلى مستوى 10174.9 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.1% ليصل مستوى 1029 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 6.1% ليصل إلى مستوى 1101 نقطة.

وأوقفت البورصة المصرية التداول لمدة نصف ساعة اليوم بعد تجاوز مؤشرها المؤي الأوسع نظاقاً إيجي إكس 100 نسبة 5% إنخفاضاً.

نفذت البورصة المصرية، اليوم الأحد، صفقة على أسهم البنك التجارى الدولى، بحجم 4.8 مليون سهم بقيمة 305.2 مليون جنيه، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة ابن سينا فارما بحجم تداول 952 ألف سهم بقيمة 6.7 مليون جنيه.