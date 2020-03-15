ريال مدريد يتواصل مع وكيل ساديو ماني

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني سعيه للتعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت تقارير إنجليزية قد أفادت بالأمس، أن ريال مدريد وضع اسم ماني على رأس المطلوبين في ملعب سانتياجو بيرنابيو في الموسم المقبل.





وفي تطور جديد ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن ريال مدريد قام بالتواصل مع وكيل أعمال ساديو ماني، لمعرفة إمكانية ضمه للفريق الملكي.





ويعد ماني حالياً ضمن أفضل الأجنحة في العالم، حيث سجل 18 هدفاً وصنع 12 هدفاً آخر في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ونال لقب هداف الدوري بالمشاركة مع زميله محمد صلاح والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.





ورغم قيام ريال مدريد بضم إيدين هازارد نجم تشيلسي السابق، إلا أن الأخير عانى هذا الموسم من لعنة الإصابات، ويبدو أن ريال مدريد قد يفكر مجدداً في تدعيم هذا المكان الشاغر منذ رحيل الأيقونة كريستيانو رونالدو عام 2018.





وسبق لريال مدريد أن حاول ضم ماني عام 2018 عقب رحيل الدون، إلا أن إدارة ليفربول رفضت فكرة رحيله بشكل قاطع.





ورصدت إدارة ريال مدريد مبلغ 130 مليون جنيه إسترليني لضم ماني، علماً بأن عقده مع ليفربول مازال ممتداً حتى ثلاثة أعوام قادمة.





يذكر أن السنغالي الدولي التحق بالريدز في صيف عام 2016 قادماً من ساوثهامبتون الإنجليزي.



