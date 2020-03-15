عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بكورونا في الدوري الإسباني

أعلن إزيكييل جاراي مدافع نادي فالنسيا الإسباني إصابته بفيروس كورونا المستجد ليسجل أول حالة في الدوري الإسباني.

وكتب جاراي على حسابه الرسمي على موقع "انستجرام": "من الواضح أنني بدأت عام 2020 بشكل سييء لقد أثبتت الاختبارات إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية والآن يبقى فقط الاهتمام بالإجراءات التي تناشدها السلطات الصحية".

وأعلن الاتحاد الإسباني إيقاف دوري الدرجة الأولى والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا.