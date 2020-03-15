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عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بكورونا في الدوري الإسباني

الأحد 15/مارس/2020 - 01:06 م
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جاراي
جاراي
الفجر الرياضي
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أعلن إزيكييل جاراي مدافع نادي فالنسيا الإسباني إصابته بفيروس كورونا المستجد ليسجل أول حالة في الدوري الإسباني.

 

وكتب جاراي على حسابه الرسمي على موقع "انستجرام": "من الواضح أنني بدأت عام 2020 بشكل سييء لقد أثبتت الاختبارات إصابتي بفيروس كورونا".

 

وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية والآن يبقى فقط الاهتمام بالإجراءات التي تناشدها السلطات الصحية".

 

وأعلن الاتحاد الإسباني إيقاف دوري الدرجة الأولى والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا.

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الكلمات المفتاحية

نادي فالنسيا كورونا فيروس كورونا فالنسيا دوري الاسباني

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