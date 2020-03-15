الفن في أسبوع.. أزمات صحية وعمليات جراحية وحوادث سير

تعرض عدد كبير من نجوم الفن للحسد،حيث خضع عدد كبير منهم لعمليات جراحية، ولإصابات مختلفة، وتعرض البعض الاَخر لحوادث سير بسبب العاصفة التي اجتاحت البلاد الأيام الماضية.



وفي هذا التقرير، يرصد لكم" الفجر الفني" أبرز أزمات النجوم التي حدثت خلال الأسبوع الماضي، وأحدثت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .



إجراء أحمد فهمي لعملية ثانية في المرئ



نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له يوم الجمعة الماضية وهو داخل إحدى المستشفيات ب بلجيكا، بعد إجرائه لعملية جراحية ثانية في المريء.



وعلق أحمد فهمي على الصورة قائلًا: "الحمد لله خرجت من العملية بسلام، تحس إن أنا مقفوش فى بيت دعارة، بشكر جدًا الدكتور حسام غنيم الدكتور المصري الجدع جدًا اللى صمم ييجى معايا بلجيكا وأنا بعمل العملية رغم مشاغله، وبشكر البروفيسور جاك ديفير البلجيكي على حسن الاستقبال".



"يا فرحة ماتمت" حمو بيكا يتعرض لوعكة صحية



لم تمر سوى أيام قليلة على خطوبة مطرب المهرجانات حمو بيكا،إلا أنه فاجئ محبيه أمس ب نشر صورة له عبر حسابه على إنستجرام،ظهر فيها وهو داخل إحدى المستشفيات التي يرقد فيها، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل حالته الصحية، وبدى خلالها عن تعرض يده لإصابة.



حادث سير يؤدى إلى تحطيم سيارة رنا سماحة



أعلنت الفنانة رنا سماحة عن تعرضها لحادث سير بالسيارة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، حيث نشرت صورة لسيارتها بعد تحطيمها.





وعلقت رنا سماحة على الصورة قائلة :" الحمدلله، رصيد الستر على طريق السويس عربيتي طارت دخلت جزيرة وخرجت ومعرفش ازاي، ربنا ستر وطلعت منها سليمة، أنا بخير الحمدلله، ربنا يعوض علينا".



دراجة بخارية تسبب في الزام نيللي كريم للفراش



تعرضت الفنانة نيللي كريم لتمزق في أربطة قدمها اليمنى أثناء تصوير مسلسلها الجديد ب"100 وش"، حيث كانت راكبة دراجة بخارية وراء الفنان إسلام إبراهيم الذي تعثر عليه قيادتها، مما جعلها تسقط أرضًا.



ونشر الحساب الرسمي لشركة العدل جروب،عبر موقع "إنستجرام" مقطع فيديو يكشف تفاصيل الحادث الذي تعرضت له.



وعلق الحساب الرسمي للعدل جروب على الفيديو: "الفنانة نيللي كريم تعرضت لحادث كبير في تصوير مسلسل بـ ١٠٠ وش وهتنزل التصوير الأسبوع ده إن شاء الله، حمدلله على سلامتك يا نيللي".





إجراء نادية العراقية عملية للنرة الثالثة في عينها



كشفت الفنانة نادية العراقية ، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" عن إجرائها لعملية ثالث في عينها، حيث نشرت صورة لها من غرفة العمليات، وعلقت على الصورة: "عملية ثالثة في عيني الله لا يحرم أحد من نور عينه"





ملك أحمد زاهر تتخلص من "المرارة"



نشر الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورًا له برفقة نجلته ملك زاهر، من داخل إحدى المستشفيات.



وعلق أحمد زاهر على الصور قائلًا : "حمدًا لله على سلامتك يا بنت قلبي وبنت عمري، حمدًا لله علي سلامتك يا ملوكتي، وإن شاء الله هتبقي زي الفل، أزمة وعدت الحمد لله، المرارة وشيلناها، الحمد لله، يا رب يبعد عنك أي مرارة في حياتك يا حبيبتي، ويحلي أيامك كلها".





عاصفة "التنين" تسبب في تمزق الرباط الصليبي لنشوى مصطفى



تعرضت الفنانة نشوى مصطفى يوم الخميس الماضي، لقطع في الرباط الصليبي، بعد سقوطها من على السلم بسبب الأمطار.



وكتبت نشوى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا قالت فيه : "اتزحلقت على السلالم من المية، وجالى رباط صليبى، الحمد لله والشكر لله على ما يقدره خير وشر، الخلاصة الإنسان ضعيف أوي، الله يشفي كل الناس".



وأضافت نشوى: "يا رب الحمد لله على النعم اللي مابنحسش بيها، يا رب الحمد لله على لطفك بينا، مش عارفة ازاي هقدر أقعد أسبوعين من غير حركة يا رب هون".