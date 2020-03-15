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بعد إصابته بفيروس كورونا.. توم هانكس يتصدر تريند جوجل
الأحد 15/مارس/2020 - 01:04 م
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تصدر النجم توم هانكس تريند جوجل اليوم الأحد الموافق 15/3/2020، بعد تعرضه للإصابة بمضاعفات صحية خطيرة جراء إصابته بفيروس كورونا المميت لأنه يعاني من مرض السكري، وفقا لما أقر به مسؤولي الصحة في استراليا.
ووفقا لما نشرته صحيفة "دايلي ستار" البريطاني، أكدت أن حالة توم هانكس تتدهور بسبب إصابته بالسكري، وهؤلاء الأشخاص معرضون لضعف الخطر مقارنة بالأشخاص العاديين إذا التقطوا عدوى الفيروس الجديد.
وأعلن توم هانكس عن إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا اولسون، أثناء وجودهما في أستراليا لتصوير أحدث فيلمه الجديد الذي يتناول قصة حياة النجم العالمي الفيس بريسلي، وقد تم عزلهما وإخضاعهما للحجر الصحي ومتابعة حالتهما.
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