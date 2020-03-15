وزير الرياضة يصدم الجماهير في عودة الدوري بعد التجميد

صدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عشاق الدوري المصري بشأن عودة المسابقة بعد تجميدها لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن تعليق الدورى أسبوعين هو "إجراء احترازي" من أجل التصدى لفيروس كورونا مشيرًا إلى أنه لا يعد بعودة المسابقة بعد هذه الفترة حتى تتضح كل الأمور باعتبار صحة المصريين أهم.

وأضاف صبحي في تصريحات إذاعية: "لا بد من الوعي لمواجهة كورونا فالدولة المصرية فعل وليست رد فعل.. لا نعد باستئناف النشاط بعد أسبوعين، لابد من تقييم الموقف فى وقته طبقاً للنصائح الطبية لأن صحة المصريين هى الأهم".