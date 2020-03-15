خاص بالفيديو.. سبايدر مان الطلائع يكشف: قلدت أوباميانج وحلمت بريال مدريد.. صلاح أثبت أن كل شيء وارد

كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش، ينوي الاحتفال بقناع جديد عقب عودة الدوري المصري بعد قرار الإيقاف بسبب الوقاية من فيروس كورونا.





وكان كريم طارق قد احتفل عقب تسجيل أحد اهدافه بالدوري المصري بارتداء قناع سبايدر مان على طريقة أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي.





وقال طارق في تصريحات لـ "الفجر الرياضي" : "أملك الكثير من الأقنعة في منزلي، ولدي أفكار كثيرة، ولكن عقب تعرضي للإنذار توقفت قليلا".





وأردف: "اخترت الاحتفال بقناع سبايدر مان تيمنا بأوباميانج لاعب أرسنال، أعشقه كثيرا وأتابعه ورأيته يفعل ذلك فقلدته".





وتابع : "سوف أحتفل خلال الفترة المقبلة بقناع جديد، مسئولو طلائع الجيش لا يرون أنني أفعل شىء مخالف، ولذلك لم يتحدث معي أحد".





وعن المنتخب قال: "لم يتحدث معي أحد ولكن البدري يتابع مبارياتنا وكان هناك بعض الحديث عن ضمي قبل أن يتم إلغاء مواجهتي توجو".





وبسؤاله عن حلمه قال: "عندما أغمض عيناي أرى نفسي في ريال مدريد، لا يوجد شىء مستحيل، صلاح أثبت ذلك".





وأتم كلماته: "لابد أن أفعل كل شىء من أجل تحقيق حلمي، ودائما الله يكلل تعب من يجتهد بالتوفيق".





وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بيانا رسميا، بشأن تعليق النشاط الرياضي فى مصر.





وجاء البيان كالأتي :





"بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".







