Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص بالفيديو.. سبايدر مان الطلائع يكشف: قلدت أوباميانج وحلمت بريال مدريد.. صلاح أثبت أن كل شيء وارد

الأحد 15/مارس/2020 - 12:49 م
Advertisements
كريم طارق
كريم طارق
أحمد شاكر
Advertisements
كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش، ينوي الاحتفال بقناع جديد عقب عودة الدوري المصري بعد قرار الإيقاف بسبب الوقاية من فيروس كورونا.

وكان كريم طارق قد احتفل عقب تسجيل أحد اهدافه بالدوري المصري بارتداء قناع سبايدر مان على طريقة أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي.

وقال طارق في تصريحات لـ"الفجر الرياضي": "أملك الكثير من الأقنعة في منزلي، ولدي أفكار كثيرة، ولكن عقب تعرضي للإنذار توقفت قليلا".

وأردف: "اخترت الاحتفال بقناع سبايدر مان تيمنا بأوباميانج لاعب أرسنال، أعشقه كثيرا وأتابعه ورأيته يفعل ذلك فقلدته".

وتابع : "سوف أحتفل خلال الفترة المقبلة بقناع جديد، مسئولو طلائع الجيش لا يرون أنني أفعل شىء مخالف، ولذلك لم يتحدث معي أحد".

وعن المنتخب قال: "لم يتحدث معي أحد ولكن البدري يتابع مبارياتنا وكان هناك بعض الحديث عن ضمي قبل أن يتم إلغاء مواجهتي توجو".

وبسؤاله عن حلمه قال: "عندما أغمض عيناي أرى نفسي في ريال مدريد، لا يوجد شىء مستحيل، صلاح أثبت ذلك".

وأتم كلماته: "لابد أن أفعل كل شىء من أجل تحقيق حلمي، ودائما الله يكلل تعب من يجتهد بالتوفيق".

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بيانا رسميا، بشأن تعليق النشاط الرياضي فى مصر.

وجاء البيان كالأتي :

"بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة تعليق النشاط الرياضي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بالفيديو.. تحرك عاجل لعناصر القوات المسلحة

منذ ساعة و نصف

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شركات المحمول تزف بشرى للطلاب بعد تعطيل الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 10 ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

منذ حوالي 3 ساعات

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يطالب بتتويجه بطلا للدوري الإسباني

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وقف تداولات البورصة بعد خسارتها 32.4 مليار جنيه

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يتواصل مع وكيل ساديو ماني

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس "القومي للبحوث" الأسبق: كورونا سينتهي خلال هذا الشهر

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 ص

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

09:20 ص

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

11:59 ص

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

07:06 ص

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

07:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status