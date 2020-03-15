شاهد بالفيديو.. أحمد أمين ودليل "الأفورة المصري"

استعرض الفنان أحمد أمين، خلال الحلقة الثالثة من "أمين وشركاه" المُذاع عبر قناة ON، مساء أمس السبت، ظاهرة "الأفورة" بشكل كوميدي.





قدم "أمين" خلال الحلقة عدة "اسكتشات" تمثيلية أبرزها "الجار السخاوي"، و"عم شاكر"، والزوج "اللي بيخاف على نفسه زيادة"، لاستعراض نماذج عن "الأفورة".





فيما ناقش بشكل كوميدي "أفورة" المصريين في الحب واستخدام كلمات مثل "طاير من الفرحة"، "بعشق التراب اللي بتمشي عليه" للتعبير عن الحب، وكذلك "أفورة" الأسر المصرية في التعبير عن حبهم لبعضهم.









الجدير بالذكر أن "أمين وشركاه” في موسمه الجديد، يُذاع على قناة ON كل سبت، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويقدمه الفنان أحمد أمين مع مجموعة من الفنانين الشباب، ويجسد "أمين" عدة شخصيات في كل حلقة، لمناقشة أحد سلوكيات الشعب المصري.