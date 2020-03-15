نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية مميزة



وعلقت نيرمين، على الصور قائلة:"صباح الخير يوم جميل إن شاءالله".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فنهالت عليها التعليقات فكتب أحد متابعيها قائلًا:"صباح الخير ياعسل ايوه كده حاجة تفتح النفس مش كله كورونا" واضاف آخر"دا انتي اللي جميلة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جمالك جمال".



يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي، مسلسل "أبو العروسة"، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة سوسن بدر وسيد رجب وكارولين عزمي ومحمود حجازي وولاء الشريف وميدو عادل ودانا هشام وخالد كمال، والمسلسل من إخراج منصور كمال.

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت مرتدية"قميص وجاكيت باللون الاسود وبنطلون وقبعة باللون الاسود وكان شعرها طويل منسدل".