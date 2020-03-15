Advertisements
Advertisements
Advertisements

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية مميزة

الأحد 15/مارس/2020 - 12:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
شاركت الفنانة نيرمين الفقي، بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت مرتدية"قميص وجاكيت باللون الاسود وبنطلون وقبعة باللون الاسود وكان شعرها طويل منسدل".

وعلقت نيرمين، على الصور قائلة:"صباح الخير يوم جميل إن شاءالله".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فنهالت عليها التعليقات فكتب أحد متابعيها قائلًا:"صباح الخير ياعسل ايوه كده حاجة تفتح النفس مش كله كورونا" واضاف آخر"دا انتي اللي جميلة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جمالك جمال".

يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي، مسلسل "أبو العروسة"، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة سوسن بدر وسيد رجب وكارولين عزمي ومحمود حجازي وولاء الشريف وميدو عادل ودانا هشام وخالد كمال، والمسلسل من إخراج منصور كمال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 10 ساعة

بالفيديو.. تحرك عاجل لعناصر القوات المسلحة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وقف تداولات البورصة بعد خسارتها 32.4 مليار جنيه

منذ ساعتين و 49 دقيقة

رئيس "القومي للبحوث" الأسبق: كورونا سينتهي خلال هذا الشهر

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يطالب بتتويجه بطلا للدوري الإسباني

منذ ساعتين و 40 دقيقة

شركات المحمول تزف بشرى للطلاب بعد تعطيل الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يتواصل مع وكيل ساديو ماني

منذ نصف ساعة

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"بفستان قصير".. نيرمين الفقي تشعل "إنستجرام"

سارة نخلة عن والدتها: "أول مرة من غير ما يكون صباعها باين"

بـ"فوتوسيشن جديد".. نجوى كرم تروج لـ"the voic senior"

بالصور.. نيرمين الفقي تتزحلق على الجليد

"بالبينك".. نيرمين الفقي تشارك جمهورها اليوم المميز لها (صورة)

أحمد الفيشاوي لزوجته عن عيد الحب: "جت متأخر"!

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 ص

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

09:20 ص

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

11:59 ص

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

07:06 ص

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

07:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status