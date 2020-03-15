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بعد غرقهما.. مساعدات عاجلة لقريتي الديسمي والعطيات في الجيزة

الأحد 15/مارس/2020 - 12:53 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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قامت أجهزة مديرية أمن الجيزة، بإيفاد قافلة مساعدات إنسانية مصحوبة بوحدات إنقاذ من قوات الحماية المدنية وقوات التدخل السريع وسيارات النجدة لإغاثة ومساعدة المضارين والعالقين ببعض المنازل بقريتى الديسمي والعطيات بنطاق مركز الصف وإنتشالهم منها، والعمل على تلافي وإصلاح تلك التلفيات بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كما تم توزيع عددًا من المساعدات الإنسانية العينية "بطاطين" بالمجان على المضارين من أهالي القريتين.
وقد لاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالي، وقدموا الشكر لأجهزة وزارة الداخلية، مُشيدين بالجهود المبذولة في التعامل مع تلك المواقف الطارئة.

جاء ذلك إنطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية، في إطار الحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تضطلع بها أجهزة الوزارة لتقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين، لاسيما في المواقف الطارئة التي تتطلب تدخل الأجهزة الأمنية لتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة تلك المواقف والتعامل معها.

كانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.
بعد غرقهما.. مساعدات عاجلة لقريتي الديسمي والعطيات في الجيزة
بعد غرقهما.. مساعدات عاجلة لقريتي الديسمي والعطيات في الجيزة
بعد غرقهما.. مساعدات عاجلة لقريتي الديسمي والعطيات في الجيزة
بعد غرقهما.. مساعدات عاجلة لقريتي الديسمي والعطيات في الجيزة
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