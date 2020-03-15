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انقطاع المياه عن بعض مناطق جنوب القاهرة لمدة 6 ساعات

الأحد 15/مارس/2020 - 12:50 م
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بوابة الفجر
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تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة  انه نظراً لزيادة العكارة بمياه النيل ووجود مشاكل بالصرف بجنوب القاهرة سيتم انقطاع المياه عن مناطق ( الطراوات (طره البلد – طره الاسمنت -كوتسيكا ) – المعصرة – حدائق حلوان – عين حلوان – وادى حوف - حلوان – التبين – مدينة 15 مايو )  لمدة 6 ساعات، وذلك  أعتباراً من الساعة 12.30 ظهر اليوم الاحد الموافق 15 / 3 /2020 حتى الساعة 6.30 مساء اليوم.


هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125

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