عاجل.. ضربة أمنية تستهدف واحدة من كبرى شركات الاستيراد

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تهرب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، من سداد رسوم جمركية بلغت قيمتها قرابة 8،5 مليون جنيه.





كانت أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لأمن الموانئ، استيراد مسئولي شركتين، رسائل أسماك طازجة من إحدى الدول العربية عبر منفذ السلوم البرى، وتقديم فواتير مزورة عن قيمة تلك الأسماك بالتواطؤ مع بعض موظفى الجمارك بالمنفذ لتخفيض الرسوم الجمركية المقررة.





وتوصلت التحريات إلى حصول الشركتين المشار إليهما، على 15 موافقة استيرادية لوزن 2500 طن أسماك تبلغ قيمتها 1،5 مليون دولار خلال عامى 2018، 2019، ما أدى لإهدار المال العام بسبب عدم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة كاملة.





عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية)، أسفرت أعمالها عن ثبوت قيام إحدى الشركتين بتزوير أوراق شحنات الأسماك التى إستوردتها والتهرب من سداد الرسوم المستحقة عليها، والبالغ قيمتها 8.4 مليون جنيه، و جاري إتخاذ الإجراءات القانونية، واستكمال الفحص الخاص بالشركة الأخرى.





وفي سياق أخر، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطل لقيامه بالتعدي على مهندس ونجله داخل مسكنهما بالتجمع، وإصابتهم بجروح خطيرة.





كان تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من شرطة النجدة، بضبط لص داخل فيلا رقم 125 بمنطقة الشويفات ــ دائرة القسم.





وبالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد كل من: "ه.ص"، 53 عاما، مهندس معماري، ومقيم محل البلاغ، مصاب بجرح طعني بالرقبة من الجهة اليسرى، نقل لمستشفى الجوي التخصصي، ولا يمكن استجوابه، ونجله المدعو "م.ه.ص"، 21 عاما، طالب بكلية هندسة، مصاب بجرح سطحي بالرقبة، تم إسعافه بذات المستشفى.





وأشار الفحص إلى أنهما شاهدا بالفيلا محل سكنهما، شخصا حال شروعه في سرقة محتوياتها وأثناء محاولتهما ضبطه ادعى بتواجد آخر صحبته، وتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثًا ما بهما من إصابات.



