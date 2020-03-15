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وزير السياحة: إجراءات الحجر دقيقة وتشمل كل القادمين من الخارج
الأحد 15/مارس/2020 - 12:51 م
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حسام زيدان
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قال الدكتور خالد العناني، إن إجراءات الحجر الصحي المتبعة في المطارات والمطبقة على القادمين من الخارج تتم بمنتهى الدقة، مؤكدا أن الإجراءات على المنشآت الفندقية أو المراكب العائمة تتم بمنتهى الحرص والحذر.
وأشار العناني أنه عندما تم الاشتباه في أحد المراكب بالأقصر، ومركب أخرى تم الاشتباه في أحد السائحين العائدين منها إلى الغردقة وتم اكتشاف الحالة، فاحتياطيًا تم فحص مراكب الأقصر وأسوان بالكامل، وأخذ عينات منها وأعلنت وزيرة الصحة أن كل الحالات سلبية.
وأكد أن كورونا غير مرتبط بالسياحة بقدر ما هو مرتبط بكل القادمين من الخارج سواء سائحين أو مصريين عائدين، كما أن المرض غير مرتبط بجنسية معينة، فكل القادم من خارج مصر، الذي قد يكون مصريًا وتعرض للإصابة، يتعرض للفحص الكامل، والسياحة في النهاية جزء من منظومة الدخول والخروج من البلاد، وسوف تخضع لما يخضع له العالم حاليًا من ظروف.
جاءت تصريحات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على هامش جولته التفقدية، أمس السبت في عدد من الأماكن الأثرية للاطمئنان عليها بعد موجة الطقس الممطرة، التي ضربت البلاد على مدى يومين الخميس والجمعة، 13 و 14 مارس.
حيث تفقد الوزير واطمأن على قصر البارون الذي واجه المطر بكفاءة ولم يحدث به أية تضررات، أو أي تراكمات على أسطحه أو في الحديقة.
كما تفقد الوزير شارع المعز لدين الله الفاطمي، حيث تجول في متحف النسيج ومجموعة السلطان قلاوون، متابعًا عمليات شفط وكسح المياه التي تمت بنجاح حتى أمس.
وأوصى الوزير بتكوين لجان متابعة لحالة المباني الأثرية الإسلامية والقبطية خلال الأسبوعين القادمين وموافاته بتقارير حول حالتها، ووجه الشكر لرجال الآثار الإسلامية وعلى الأخص شارع المعز وإدارة الجمالية والقاهرة التاريخية.
كما تفقد منطقة آثار الهرم والتي لازالت أعمال كسح المياه تتم فيها على قدم وساق، حيث تم صرف عدة تراكمات بنجاح وجاري صرف البقية.
وأشاد وزير السياحة والآثار بالأجهزة المعنية لمحافظتي القاهرة والجيزة بوجه خاص وبقية محافظات الجمهورية بوجه عام، والتي كانت في تواصل مستمر معه زتعاونت بشكل مثالي لدرء الأخطار عن الآثار في كل المناطق بلا استثناء، حيث تم السيطرة على حريقين في الغورية والأزهر، كانا بعيدين عن الآثار، وكذلك السيطرة على تراكمات المياه في الأهرامات وشارع المعز.
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