وزير السياحة: إجراءات الحجر دقيقة وتشمل كل القادمين من الخارج

قال الدكتور خالد العناني، إن إجراءات الحجر الصحي المتبعة في المطارات والمطبقة على القادمين من الخارج تتم بمنتهى الدقة، مؤكدا أن الإجراءات على المنشآت الفندقية أو المراكب العائمة تتم بمنتهى الحرص والحذر.





وأشار العناني أنه عندما تم الاشتباه في أحد المراكب بالأقصر، ومركب أخرى تم الاشتباه في أحد السائحين العائدين منها إلى الغردقة وتم اكتشاف الحالة، فاحتياطيًا تم فحص مراكب الأقصر وأسوان بالكامل، وأخذ عينات منها وأعلنت وزيرة الصحة أن كل الحالات سلبية.





وأكد أن كورونا غير مرتبط بالسياحة بقدر ما هو مرتبط بكل القادمين من الخارج سواء سائحين أو مصريين عائدين، كما أن المرض غير مرتبط بجنسية معينة، فكل القادم من خارج مصر، الذي قد يكون مصريًا وتعرض للإصابة، يتعرض للفحص الكامل، والسياحة في النهاية جزء من منظومة الدخول والخروج من البلاد، وسوف تخضع لما يخضع له العالم حاليًا من ظروف.





جاءت تصريحات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على هامش جولته التفقدية، أمس السبت في عدد من الأماكن الأثرية للاطمئنان عليها بعد موجة الطقس الممطرة، التي ضربت البلاد على مدى يومين الخميس والجمعة، 13 و 14 مارس.





حيث تفقد الوزير واطمأن على قصر البارون الذي واجه المطر بكفاءة ولم يحدث به أية تضررات، أو أي تراكمات على أسطحه أو في الحديقة.

كما تفقد الوزير شارع المعز لدين الله الفاطمي، حيث تجول في متحف النسيج ومجموعة السلطان قلاوون، متابعًا عمليات شفط وكسح المياه التي تمت بنجاح حتى أمس.



