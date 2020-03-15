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"الإحصاء": 861 مليون جنيه واردات مصر من التفاح خلال 2019

الأحد 15/مارس/2020 - 12:47 م
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بوابة الفجر
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جاءت الواردات المصرية من التفاح في صدارة قائمة الواردات المصرية الأكثر ارتفاعا بين السلع الاستهلاكية غير المعمرة، حيث بلغت الواردات من التفاح نحو 861 مليون جنيه أي "53 مليون و813 ألف دولار- الدولار يساوى 16 جنيه" عام 2019، مقابل 731 مليون جنيه "45 مليونا و707 ألف دولار" في نفس الفترة من العام الماضي 2018، بزيادة بلغت نحو 130 مليون جنيه.

وتشمل قائمة الواردات المصرية من السلع غير المعمرة، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كلا من اللحوم وبلغت وارداتها نحو مليار و741 مليون جنيه، مقابل ملياري و253 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له 2018، بتراجع بلغ نحو 32 مليون دولار "512 مليون جنيه"، إلى جانب الواردات من الأسماك بما فيها أسماك محفوظة وبلغت نحو 76 مليون دولار، والألبان ومنتجاتها وبلغت وارداتها 80 مليون دولار.

ويقدر القيمة الإجمالية لواردات السلع غير المعمرة خلال 2019 نحو مليار و95 مليون دولار خلال الفترة الواردة في التقرير، وضمت القائمة أيضا الأدوية ومحضرات صيدلة، وبلغت وارداتها نحو 188 مليون دولار، والصابون ومحضرات التنظيف وبلغت وارداته 14 مليون دولار، وورق الكرافت وبلغت وارداته 11 مليون دولار.

وحقق إجمالي الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 6 مليار دولار، مقابل 6.44 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 44 مليون دولار.

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