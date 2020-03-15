مصادر: قرارات مهمة لـ"التعليم" عقب تعليق الدراسة 15 يوما

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإصدار حزمة من القرارات المهمة، خلال الساعات المقبلة، في ظل تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا.





وقالت مصادر، في تصريحات اليوم الأحد: أن الوزارة ستصدر بيانا خلال ساعات بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي، المقرر عقدها ٢٢ مارس الجاري، وتوضيح التفاصيل كافة المتعلقة بها.





وبدوره أكد محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الدبلومات الفنية كما هي 19 مايو، وسوف يتم اعتماد الجدول رسميا اليوم.





من ناحيته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إنه سوف تكون هناك مهمات جديدة للمعلمين في ظل الفترة الحرجة، مؤكدا في رسالته للمعلمين عبر جروب "تمرد معلمي مصر"، أنه "يجب أن نتعاون جميعا".





وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس السبت: إننا نتابع تطورات فيروس كورونا خلال الأيام الماضية على مستوى العالم، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي.





وأشار إلى أن الحكومة أعلنت منذ اللحظة الأولى وجود 3 مراحل لمواجهة انتشار الفيروس المستجد، الأولى احترازية، لبحث الإجراءات الوقائية المختلفة، والثانية في حال ما إذا بدأت تظهر حالات وهي المرحلة الحالية، والثالثة وهو ما ندعو الله ألا تمر به مصر، وهو الوصول لتفشي الوباء.





وأوضح أن الحكومة تتحرك وفق هذا الدليل، موضحًا أن قرار إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، هو إجراء وقائي واحترازي لمنع والحد من الاختلاط في هذه المنشآت المهمة جدًا، موضحًا أن التوجيه لأي أنشطة تعليمية، مشيرا إلى أن التوجيه يضم أي أماكن يحدث فيها أنشطة تعليمية.





ولفت إلى أنه سيتم إيقاف وتعليق الأنشطة في مراكز الشباب، مثل التدريب والألعاب البدنية وحمامات السباحة، للحد من الاختلاط.





في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا: إن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.





وأردف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.





وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.

