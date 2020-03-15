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وزير الآثار: تعافي السياحة بمجرد مرور أزمة كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 12:46 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن عدد من الدول اتخذت قرارات مهمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، منها منع السفر، وفقًا لتقدم المرض فيها، لافتًا إلى أن هناك اجتماعات تتم يوميا مع رئيس الوزراء لاتخاذ قرارات وفقًا للتقديرات اليومية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي إجراء من الممكن أن يحافظ على مصر وأهلها ولن يُتخذ.

وأكد العناني، أن أولويات الوزارة هي الصحة للمصريين والأجانب، لافتًا إلى أن أي قرار سيكون لصحة المصريين وضيوفها من الخارج، مؤكدًا على أنه يتمنى القضاء على هذا الفيروس في العالم أجمع.
وأشار إلى أنه بمجرد مرور الأزمة ستتعافى السياحة، نظرًا لأنها لا تخص مصر فقط،  فشعوب الدول مشتاقة للقدوم لمصر وفقًا للمعدلات وظروفنا هي الأفضل بين الدول، لكن الحكومات قلقه من سفر المواطن بالأساس، لافتًا إلى أنه حسب منظمة السياحة العالمية فالمعدلات في هبوط بكل دول العالم بشكل كبير للغاية، عندما ينتهي المرض ستتحسن في العالم كله أيضًا وضمنه مصر.

جاءت تصريحات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على هامش جولته التفقدية، أمس السبت في عدد من الأماكن الأثرية للاطمئنان عليها بعد موجة الطقس الممطرة، التي ضربت البلاد على مدى يومين الخميس والجمعة، 13 و 14 مارس. 

حيث تفقد الوزير واطمأن على قصر البارون الذي واجه المطر بكفاءة ولم يحدث به أية تضررات، أو أي تراكمات على أسطحه أو في الحديقة.

كما تفقد الوزير شارع المعز لدين الله الفاطمي، حيث تجول في متحف النسيج ومجموعة السلطان قلاوون، متابعًا عمليات شفط وكسح المياه التي تمت بنجاح حتى أمس.

وأوصى الوزير بتكوين لجان متابعة لحالة المباني الأثرية الإسلامية والقبطية خلال الأسبوعين القادمين وموافاته بتقارير حول حالتها، ووجه الشكر لرجال الآثار الإسلامية وعلى الأخص شارع المعز وإدارة الجمالية والقاهرة التاريخية.

كما تفقد منطقة آثار الهرم والتي لازالت أعمال كسح المياه تتم فيها على قدم وساق، حيث تم صرف عدة تراكمات بنجاح وجاري صرف البقية.

وأشاد وزير السياحة والآثار بالأجهزة المعنية لمحافظتي القاهرة والجيزة بوجه خاص وبقية محافظات الجمهورية بوجه عام، والتي كانت في تواصل مستمر معه زتعاونت بشكل مثالي لدرء الأخطار عن الآثار في كل المناطق بلا استثناء، حيث تم السيطرة على حريقين في الغورية والأزهر، كانا بعيدين عن الآثار، وكذلك السيطرة على تراكمات المياه في الأهرامات وشارع المعز.
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الكلمات المفتاحية

وزير الأثار كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر السياحة

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