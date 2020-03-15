وزير الآثار: تعافي السياحة بمجرد مرور أزمة كورونا

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن عدد من الدول اتخذت قرارات مهمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، منها منع السفر، وفقًا لتقدم المرض فيها، لافتًا إلى أن هناك اجتماعات تتم يوميا مع رئيس الوزراء لاتخاذ قرارات وفقًا للتقديرات اليومية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي إجراء من الممكن أن يحافظ على مصر وأهلها ولن يُتخذ.





وأكد العناني، أن أولويات الوزارة هي الصحة للمصريين والأجانب، لافتًا إلى أن أي قرار سيكون لصحة المصريين وضيوفها من الخارج، مؤكدًا على أنه يتمنى القضاء على هذا الفيروس في العالم أجمع.

وأشار إلى أنه بمجرد مرور الأزمة ستتعافى السياحة، نظرًا لأنها لا تخص مصر فقط، فشعوب الدول مشتاقة للقدوم لمصر وفقًا للمعدلات وظروفنا هي الأفضل بين الدول، لكن الحكومات قلقه من سفر المواطن بالأساس، لافتًا إلى أنه حسب منظمة السياحة العالمية فالمعدلات في هبوط بكل دول العالم بشكل كبير للغاية، عندما ينتهي المرض ستتحسن في العالم كله أيضًا وضمنه مصر.





