كازاخستان تعلن حالة الطوارئ على الصعيد الوطني بشأن فيروس كورونا

وقال المكتب في بيان: "فيما يتعلق بإعلان منظمة الصحة العالمية عن داء فيروس كورونا COVID-19، باعتباره وباء، من أجل حماية أرواح وصحة المواطنين،

يأمر الرئيس بإدخال حالة الطوارئ على كامل أراضي جمهورية كازاخستان وفقًا لتشريعات جمهورية كازاخستان للفترة من الساعة 08:00 صباحًا [02:00 بتوقيت جرينتش] في 16 مارس 2020، إلى 07:00 صباحًا في 15 أبريل 2020"، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".