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كازاخستان تعلن حالة الطوارئ على الصعيد الوطني بشأن فيروس كورونا
الأحد 15/مارس/2020 - 12:30 م
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مـحــمد حســــــــــين
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وقع الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، على مرسوم بإعلان حالة الطوارئ على الصعيد الوطني بسبب وباء فيروس كورونا ابتداء من يوم غدٍ الاثنين، حسبما صرح المكتب الرئاسي، اليوم الأحد.
وقال المكتب في بيان: "فيما يتعلق بإعلان منظمة الصحة العالمية عن داء فيروس كورونا COVID-19، باعتباره وباء، من أجل حماية أرواح وصحة المواطنين، يأمر الرئيس بإدخال حالة الطوارئ على كامل أراضي جمهورية كازاخستان وفقًا لتشريعات جمهورية كازاخستان للفترة من الساعة 08:00 صباحًا [02:00 بتوقيت جرينتش] في 16 مارس 2020، إلى 07:00 صباحًا في 15 أبريل 2020"، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".
وقد أكدت وزارة الصحة حتى الآن ثماني حالات إصابة بـ COVID-19 في كازاخستان.
في غضون ذلك، انتشر فيروس كورونا إلى أكثر من 140 دولة، وأصاب 156 ألف شخص وأدى إلى وفاة 5،800 شخص.
أدخلت العديد من الدول تدابير الحجر الصحي الصارمة، وإلغاء الأحداث الجماعية، وتعزيز الرعاية الصحية لوقف المرض. خارج الصين القارية، الدول الأكثر تضررًا هي كوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا وإيران.
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