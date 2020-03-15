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8 أرقام للإبلاغ عن المراكز التعليمية في الإسكندرية

الأحد 15/مارس/2020 - 12:44 م
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بوابة الفجر
الفجر
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خصصت محافظة الإسكندرية، 8 أرقام للإبلاغ عن أماكن تواجد المراكز التعليمية ومحال الألعاب الإلكترونية
Play Station، تمهيدًا لغلقها.

وتتلقى المحافظة الشكاوى على الخط الساخن 114، وأرقام "034234131 – 034234132 – 034234133 – 034234134 – 034234135 – 034234136 – 034234137".

ووجه رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز التعليمية ومحال الألعاب، تزامنًا مع تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، ضمن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مديرتى الأمن والتربية والتعليم والأحياء، بشن حملات مكثفة لغلق تلك المراكز والمحال، حفاظًا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والاعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وأثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.

وقال رئيس الوزراء: كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء.

ونوه بأننا نتابع الموقف وعدد الإصابات محدودة بالمقارنة بما هو قائم على المستوى العالمي.

وشدد رئيس الوزراء على أننا نواجه الموضوع بمنتهى الوضوح والحسم في وقت مبكر، لأننا نتحدث عن عدد الطلاب في المدارس يبلغ نحو 22 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي و3 ملايين طالب في الجامعات وهو ما تمثل نسبته 25% من إجمالي عدد أفراد الشعب المصري، ما استدعى اتخاذ قرار بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس؛ حفاظا على أرواح وصحة أولادنا، ولمنع عملية الاختلاط.
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