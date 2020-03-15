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محمد عبده يطالب الجميع بالالتزام بقرارات الدولة تجاه أزمة كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 12:39 م
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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وجه الفنان السعودى محمد عبده، رسالة دعم وتحذير لمواطنى وشعوب الدول الخليجية والعربية، يطالبهم فيها بالالتزام بقرارات الجولة تجاه التعامل مع أزمة كورونا.


وقال "عبده" في فيديو له: "أعزائى المشاهدين فى المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعالم العربى وكل العالم اللى اليوم بيسمعونا.. أولًا الوباء المنتشر اليوم كورونا نحن فى غاية الحذر منه وأرجو إننا نعمل حسابنا وننلتزم بالتوجيهات التى تصدرها لنا الدولة ووزارات الصحة فى جميع العالم".



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