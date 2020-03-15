Advertisements
Advertisements
Advertisements

انتظام الحركة الملاحية في موانئ البحر الأحمر

الأحد 15/مارس/2020 - 12:40 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
Advertisements
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، انتظام الحركة الملاحية بموانيها الستة بالثلاث محافظات: "السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء"، واستئناف أعمال الشحن والتفريغ على أرصفة الموانئ بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية وتداول 496 شاحنة و213 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينتين: "أمل وعزيز إكسبريس"، على متنهم 204 شاحنة و212 سيارة فيما غادر الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 57 شاحنة و1 سيارة.

كما شهد ميناء نويبع اليوم الأحد، رحلات مكوكية لثلاث سفن وهما: "بابل، سينا، بريدج" وصول وسفر، على متنهم 122 شاحنة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بابل وسينا وعلى متنهم 9 شاحنة.

جدير بالذكر تمكنت محافظة البحر الأحمر، من تنفيذ الخطة التي وضعها المحافظ الجديد اللواء عمرو حنفي بنجاح، للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة، حيث لم يكن هناك تجمعات لمياه الأمطار نتيجة التعامل السريع وفقًا للخطة الموضوعة فور هطول الأمطار.

ووجه محافظ البحر الأحمر، التحية للأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لنجاحهم في تنفيذ الخطة التي وضعها بحرفية.

وأشاد بالتعاون الإيجابي من أهالي المحافظة واستجابتهم للارشادات الصادرة من المحافظة، وهيئة الأرصاد الجوية حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا تحسن الأحوال الجوية بالمحافظة. 

وأشار إلى أنه منذ أن تولى منصبه تعهد بالحفاظ على سلامة المواطنين وتلبية مطالبهم، وكان على رأس ذلك مراجعة كافة استعدادات المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول التي تتكرر في الشتاء، قائلًا: "راجعت بنفسي تجارب مكافحة السيول، وقمت بتغيير خطط المواجهة ووضعت خطة استباقية جديدة مقارنة بالخطط السابقة".

وأوضح: "كانت الخطط السابقة تركز فقط على مخرات السيول دون الإهتمام بعملية إغلاق الطرق، حيث كنت متواصل على مدار الساعة منذ بداية موجة الطقس السيئ مع إدارة المرور، إذ تم إغلاق معظم طرق المحافظة نظرًا لانعدام الرؤية ولمنع وقوع حوادث أو احتجاز مواطنين داخل هذه الطرق حالة سقوط الأمطار أو السيول".

وتابع: بتوفيق من الله نجحت خطتنا، حيث لم تشهد المحافظة أية تجمعات للمياه سوي في منطقة واحدة وهي قرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب، وتعاملت معها أجهزة المحافظة بإشرافي المباشر بحرفية سريعة وفقًا للخطة الموضوعة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المتوقعة، وتمكنت من سحب المياه وفتح الطرق بعد إغلاقها، وإعادة التيار الكهربائي بعد إنقطاعه بساعتين فقط، رغم أن موجة التقلبات التي حدثت هذه المرة لم تشهدها البلاد منذ فترة طويلة وتفوق أي استعدادات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فتح الطرق بوابة الفجر الفجر الطقس السي الطقس الرصاد الجوية الارصاد جوية

أخبار تهمك

برشلونة يطالب بتتويجه بطلا للدوري الإسباني

منذ ساعتين

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

منذ ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

فان دايك: شيء واحد يدمرني

منذ ساعة و 22 دقيقة

مرتضى منصور يغلق أبواب نادي الزمالك أمام الأعضاء لمدة أسبوع

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بالفيديو.. تحرك عاجل لعناصر القوات المسلحة

منذ أقل من ساعة

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ حوالي 13 ساعة

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شركات المحمول تزف بشرى للطلاب بعد تعطيل الدراسة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موانئ البحر الأحمر: تصدير 5500 طن بضائع من ميناء السويس

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

تداول 454 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 391 شاحنة بضائع و222 سيارة

تداول 303 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 503 شاحنات و105 سيارات بموانئ البحر الأحمر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 ص

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

09:20 ص

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

11:59 ص

بالفيديو.. تحرك عاجل لعناصر القوات المسلحة

12:01 م

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

07:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status