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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد (فيديو)

الأحد 15/مارس/2020 - 12:38 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وشهدت أسعار الذهب انخفاض كبير علي النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 779 جنيهًا للجرام مقابل 830 جنيهًا للجرام أمس، وسجل عيار "21" 682 جنيهًا للجرام مقابل 726 جنيهًا للجرام أمس، وسجل عيار "18" 585 جنيهًا للجرام مقابل 622 جنيهًا للجرام أمس، بينما سجل الجنيه الذهب 5456 جنيهًا للجرام مقابل 5808 جنيهًا أمس.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي النحو الآتي: حيث سجل الدولار الأمريكي 15.76 للبيع، 15.66 للشراء، وسجل اليورو 17.89 للبيع، و17.77 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 20.39 للبيع، 20.27 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 15.06 للبيع، و14.97 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.89 للبيع، و16.77 للشراء.

هذا وكشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن مبيعات الذهب سجلت هبوط ملحوظ، بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذى تسبب في صعود الذهب عالميًا.

قال واصف، إن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس في البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن وضع سوق الذهب لدينا انخفاض ملحوظ في المبيعات على مدار شهري يناير وفبراير 2020، مشيرا إلى أن الاتجاه الصعودي للذهب بسبب الاضطرابات التي شهدها العالم سواء بأحداث التصعيد في الشرق الأوسط وكذلك فيروس كورونا سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار

وأشار إيهاب واصف، إلى أن أدنى نقطة لسعر أوقية الذهب في البورصة العالمية كانت 1643.60 دولارا، وأعلى نقطة كانت 1690 وهذا في نطاق 47 دولار للأوقية، وهو نطاق سعرى مرتفع نسبيا خاصة بعد أن كسرت الأوقية حاجز الـ 1600 دولار.

وتابع واصف، أن أي تحرك في سعر الذهب عالميا بزيادة دولار واحد في الأوقية يؤدى إلى التأثير على السعر في سوق الصاغة بمصر، في حدود الـ 43 قرش للجرام وهذا يؤدى إلى التخبط في السوق بمصر.

وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب، أن الاستثمار في الذهب هو الاستثمار الآمن، وهناك تحرك في أسعار الذهب خلال الأسبوع الحالي بنسبة اقتربت من 9%.
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أسواق أسعار الذهب والعملات أخبار مصر

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