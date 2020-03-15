أقيم لها عزاءان أحدهما داخل مسجد والآخر داخل كنيسة.. ما لا تعرفه عن "فيروز

يحل اليوم الأحد الموافق 15 مارس ذكرى ميلاد "الطفلة الصغيرة" فيروز،وهي أشهر طفلة في تاريخ السينما المصرية ولا توجد طفلة تأخذ مكانها حتى الآن وهي لم تكبر في عيون الجمهور بسبب اعتزالها التمثيل في سن مبكر.



اسمها الحقيقي بيروز آرتين كالفيان وتعود لأسرةمن أصل أرميني،وشقيقتها هي الفنانة الكبيرة نيللي وتربطها صلة قرابة بالفنانة لبلبة.



اكتشفها صديق والدها الفنان الكوميدي إلياس مؤدب،أثناء عزفه على الكمان لاحظ حركاتها الإستعراضية البارعة،وتبناها الفنان أنور وجدي وغير اسمها إلى فيروز ووقع عقد احتكار مع والدها على أن تتقاضى مبلغ قدره 1000 جنيه على كل فيلم ينتجه "وجدي".



اشتهرت فيروز من خلال دورها اللامع في فيلم "دهب" مع الفنان أنور وجدي وماجدة والذي جذب إليها عدد كبير من الجمهور ويعد حتى الآن أبرز أعمالها السينمائية وكانت في هذا الوقت في سن العاشرة من عمرها.



تزوجت من الفنان بدر الدين جمجوم وكانت مسيحية وهو مسلم ولكنه لم يمنعها من آداء عقائدها الدينية ولم يطلب منها اعتناق الإسلام بل وكانت تذهب معه إلى مسجدي السيدة زينب والحسين واستمر زواجهم لمدة ثلاثين عاما وانجبت منه "أيمن" و"إيمان".



قدمت عدد ليس بالكثير من الأعمال فإن رصيدها الفني لا يتعدى العشر الأعمال وهما فيلم "دهب" ،"فيروز هانم" ،"إسماعيل ياسين للبيع" ،"اسماعيل ياسين طرزان" ،"أيامي السعيدة" ،"بفكر في اللي ناسيني" ،"الحرمان"، "ياسمين" و"عصافير الجنة".



أقيم لها عزاءان أحدهما داخل مسجد والآخر داخل كنيسة وكان هذا هو قرار أبنائها لكونهما مسلمان،وأوصت بدفن جثمانها في وأداء الجنتزة عليها في كنيسة الأرمن الأرثوذكس بأرض الجولف وهو ما حدث بعد وفاتها.



توفت فيروز في 30 يناير عام 2016 بعد تعرضها لفشل كلوي عن عمر ناهز ال72 عام.

