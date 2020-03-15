مانشستر يونايتد يحصن لاعبه من أنياب تشيلسي

ذكرت تقارير إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد قرر استعادة حارسه الإنجليزي المعار "دين هيندرسون" خلال الموسم المقبل.

وأظهر هيندرسون مردوداً طيباً مع فريقه الحالي شيفيلد يونايتد خلال الموسم الحالي، وبات مرشحاً للتواجد ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي التي ستشارك في بطولة يورو 2020.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن إدارة الشياطين الحمر عرضت راتبا أسبوعيا قدره 100 ألف جنيه استرليني للحارس صاحب الـ23 عاماً، من أجل إقناعه بالعودة لمانشستر يونايتد.

ويواجه النادي مشكلة كبيرة في إقناع هيندرسون بالعودة، في ظل وجود حارس بقيمة الإسباني دافيد دي خيا، والتي قد تجبر هيندرسون على الجلوس احتياطياً وتقلص مشاركاته على لقاءات الكؤوس فقط.

على الجانب الآخر، يتابع تشيلسي الموقف عن كثب، رغبةً منه في التعاقد مع الحارس الشاب، في ظل الأنباء التي تشير لإستعداده للتضحية بحارسه الحالي كيبا أريزابالاجا.

ورصدت إدارة البلوز مبلغ 50 مليون جنيه استرليني لضم هيندرسون في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط دي خيا بعقد يمتد لصيف 2023 مع خيار التمديد لعام إضافي، وأثيرت شكوك عديدة حول بقائه مع الفريق خلال الموسم المقبل، بعد وقوعه في عدة أخطاء خلال مباريات الفريق.