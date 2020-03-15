سعر اليورو اليوم الأحد 15-3-2020.. العملة الأوروبية تنخفض مقابل الجنيه

شهد سعر اليورو الأوروبى انخفاضا أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15-3-2020، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.32جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.42جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع، وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:









سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.77 جنيه للشراء، و 17.89 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.32جنيه للشراء، و 17.69 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.32جنيه للشراء، و 17.69 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.69 جنيه للشراء، و 17.98 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

نحو 17.34 جنيه للشراء، و 17.71 جنيه للبيع.





وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.33جنيه للشراء، و 17.70 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية ، وسجل 17.31 جنيه للشراء، و 17.71 جنيه للبيع.



