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سعر اليورو اليوم الأحد 15-3-2020.. العملة الأوروبية تنخفض مقابل الجنيه

الأحد 15/مارس/2020 - 12:30 م
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سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم
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شهد سعر اليورو الأوروبى انخفاضا أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15-3-2020، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.32جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.42جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع، وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:


سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.77 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.32جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.

 سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.32جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.69 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 نحو 17.34 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع.

 
وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.33جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية ، وسجل 17.31 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع.

 
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