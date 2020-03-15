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وزارة الداخلية تكرم أبطال مبادرة إغاثة المواطنين أثناء الإعصار
الأحد 15/مارس/2020 - 12:30 م
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الفجر
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كرمت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أصحاب مبادرة إغاثة المواطنين خلال فترة التقلبات الجوية، إدراكًا منها بأهمية وقيمة العمل المشترك، وتقديرًا لمبادرات المواطنين التى تسعى لتقديم أوجه الدعم والإغاثة لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية، بما يسهم فى تضافر الجهود المجتمعية والمؤسسية لتحقيق مفهوم الصالح العام، وعلى خلفية ما عكسته جهود المواطنين فى هذا الشأن، خاصة المبادرة الشخصية التى أطلقها المهندس شريف خيري، ورفاقه، خلال ما واجهته البلاد من موجة طقس سيئ فى الآونة الأخيرة.
واستقبل قطاع الإعلام والعلاقات - تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - "المهندس شريف خيرى - وأحمد رأفت- ومحمد حجازى" حيث كرمهم اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات.
وأعرب "الأحمدي"، عن تقدير اللواء محمود توفيق، لجهودهم ودورهم البطولي، لمُساعدة العالقين من المواطنين بسبب الأمطار التى شهدتها ضواحى العاصمة خلال اليومين الماضيين.
ومن جانبهم، أبدى المكرمون بالغ إعتزازهم وعميق إمتنانهم بهذا التكريم الذى يعد دافعًا لهم ولجموع شباب المصريين لبذل المزيد لمساندة جهود مؤسسات الدولة.
وفي سياق أخر قال شريف خيرى، صاحب مبادرة "كلنا لبعض" لإنقاذ السيارات المتعطلة بسبب الطقس السيئ: إن هناك الكثير من المبادرات خرجت من العديد من المحافظات، لمساعدة المواطنين.
وأشار إلى إنقاذ حوالى 120 سيارة وأتوبيس، وكان هناك أتوبيس مدرسة عالق بسبب ارتفاع منسوب المياه بجانب أكاديمية الشرطة، موضحًا أنهم تواصلوا مع إدارة الأكاديمية لإنقاذهم، كما أنقذنا 4 صينين غرقت سيارتهم بسبب سوء الأحول الجوية.
وقال: "بعد 7 ساعات عمل توجهنا إلى أحدى محطات الوقود لنأخذ قسطًا من الراحة، لكن فوجئنا باتصال هاتفى من أحد الأشخاص تعرضت سيارته للعطل فى منطقة شارع التسعين، فتوجهنا إليه، ولكن سيارتى امتلئت بالمياه وتعرضت للتلف".
وتابع: "المهندس راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، اتصل بي لمتابعة أمر السيارة"، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تكفلت بإصلاحها.
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