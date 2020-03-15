وزارة الداخلية تكرم أبطال مبادرة إغاثة المواطنين أثناء الإعصار

كرمت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أصحاب مبادرة إغاثة المواطنين خلال فترة التقلبات الجوية، إدراكًا منها بأهمية وقيمة العمل المشترك، وتقديرًا لمبادرات المواطنين التى تسعى لتقديم أوجه الدعم والإغاثة لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية، بما يسهم فى تضافر الجهود المجتمعية والمؤسسية لتحقيق مفهوم الصالح العام، وعلى خلفية ما عكسته جهود المواطنين فى هذا الشأن، خاصة المبادرة الشخصية التى أطلقها المهندس شريف خيري، ورفاقه، خلال ما واجهته البلاد من موجة طقس سيئ فى الآونة الأخيرة.





واستقبل قطاع الإعلام والعلاقات - تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - "المهندس شريف خيرى - وأحمد رأفت- ومحمد حجازى" حيث كرمهم اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات.