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نانسي عجرم توجه نصيحة للجمهور لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 12:29 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رسالة مؤثرة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.

وعلقت عجرم على أزمة انتشار فيروس كورونا ووجهت نصيحة للجمهور قائلة: خلّيك بالبيت، فكّر ادّي الجايي أحلى، فكّر انّو رح نرجع نسهر سوا، نتعشّى سوا، نتصوّر ونكزدر سوا، فكّر ادّي هل سهرة رح تكون أحلى من بعد هالغياب، فكّر الغمرة ادّي رح تكون أحلى بعد هالجمعتين خسرنا من الحياة كم نهار كرمال نعرف قيمتا.

من جانب آخر، حققت نانسي عجرم في الفترة الراهنة نجاحا كبيرا بأغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي” التي طرحتها مؤخرًا، حيث تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعاً وطلبًا من الجمهور في الوطن العربي.

أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، ويحصد الكليب الخاص بها منذ طرحه ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”.
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