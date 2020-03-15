"يوتيوب" ودروس إلكترونية وتليفزيونية.. تعرف على بدائل التعليم في مصر

بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، بدأت وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، في اتخاذ إجراءتها لدراسة كيفية التعامل مع الأمور خلال الـ15 يوما المقبلين.





مهام جديدة منتظرة للمعلمين

يبدو أن هناك مهام جديدة تنتظر المعلمين خلال تلك الفترة، إذ قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين يعود فقط على الطلاب وليس أي فرد آخر في المنظومة التعليمية، متابعا: "نحتاج أن نعمل معا لإدارة هذه الفترة وعلى المعلمين واجبات جديدة سيتم إرسالها للمديريات قريبا".





بدائل وزارة التربية والتعليم

ووجهت الوزارة بإعداد تعليمات "للدراسة من المنزل" للسنوات من الصف الثالث الابتدائي للثاني الإعدادي في جميع المواد للاعتماد عليها، من خلال موقع إلكتروني خاص بهذا، ومن الصفوف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي تستطيع الدراسة من خلال بنك المعرفة المصري والتقنيات الحديثة.





أما الصفوف من KG1 حتى الصف الثاني فهي على النظام الجديد الخالي من الامتحانات، بالإضافة إلى إعداد دروس إلكترونية للطلاب ووضعها على موقع وزارة التربية والتعليم، حتى يستفيد منها جميع الطلاب، بالإضافة إلى أن تفعيل القناة التعليمية كوسيلة لتحصيل الطلاب، حيث ستراعى بث شرح لجميع السنوات الدراسية.





دروس على التليفزيون

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على الفور القطاعات المعنية باتخاذ كافة إجراءاتها واستعداداتها لتقديم الخدمات التعليمية بمحتوى تعليمي متميز، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتفعيل دور القنوات التعليمية في تلك الفترة وتكثيف برامجها التعليمية لكافة المراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم الأزهري والفني دعمًا لأبنائنا الطلاب.



وشبكة القنوات التعليمية تبث على تردد 11757 أفقي على النايل سات "EDU 1 " وهو تردد قطاع قنوات النيل المتخصصة.

محاضرات على "يوتيوب" بالإنتقال إلى التعليم العالي نجد أن بدائله تعتمد على "يوتيوب"، فأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تجد بدائل في الوقت الحالي لإكمال الدراسة في الـ15 يوما المقبلين.

وتابع: "عملنا على موضوع المواقع الإلكترونية واستخدام تكنولوجيات تصل لبعض الأحيان لتكنولوجيات معقدة وحديثة، ورفع المحاضرات بشكل بسيط على وسائل التواصل الاجتماعي للطلبة أو على يوتيوب أو جوجل، وهناك بدائل أخرى".



في هذا السياق، قال الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وطبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، يتم تطبيق طريقة التعليم عن بعد online لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا مع تحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع الجامعة، وجميع مواقع الكليات.

