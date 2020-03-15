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هيئة "الغذاء والدواء" تعتمد جل معقم للقضاء على فيروس "كورونا"

الأحد 15/مارس/2020 - 12:24 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، عن اعتمدها جِلِّ معقّم أنتجته أمانة الرياض للمساعدة على منع تفشي فيروس "كورونا".

ووصفت الهيئة مباردة الرياض في إنتاجه بأنها مميزة، وتأتي في إطار تعزيز سُبل الوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي.

وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": «مبادرة مميزة من أمانة منطقة الرياض لتعزيز سُبل الوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي، وقد تم اليوم اعتماد المعقم من قبل الغذاء والدواء».

وكانت أمانة الرياض أعلنت إنتاج معقّم للأيدي في مختبراتها، تحقيقًا للاكتفاء الذاتي لها وتزامنًا مع الجهود للوقاية من انتشار فيروس كورونا».

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: «تحقيقًا للاكتفاء الذاتي لها وتزامنًا مع الجهود للوقاية من انتشار فيروس كورونا.. أمانة منطقة الرياض تنتج معقمًا للأيدي في مختبراتها، وتعمل على اعتماده من الجهات المختصة».

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء السبت، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، موضحة ان "الحالة الأولى لمواطن قادم من إيران، ومعزول حاليًا في منشأة صحية في الأحساء".

وأضافت الوزارة: وأن "الحالة الثانية لمواطن موجود الآن في الحجر الصحي، كان مخالطًا لحالة أعلن عنها سابقًا، وهو معزول في مستشفى بالقطيف، والحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين من محافظة القطيف، قادمين من إيطاليا وإيران، وهما معزولان في منشأة صحية في القطيف، والحالة الخامسة لمواطنة موجودة في الحجر الصحي في جدة، وهي قادمة أيضًا من إيران".

كما ذكرت أن هناك 12 حالة إصابة بفيروس "كورونا" موجودة في الرياض، تشمل 3 حالات لمواطنين كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقًا، وحالة لمقيم أمريكي كان مخالطًا لحالة أعلن عنها سابقًا، و3 حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا، و4 حالات أخرى لمواطنين قادمين من فرنسا، فضلًا عن حالة لمقيم فرنسي قادم من فرنسا عن طريق الإمارات.

وأفادت بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 103 حالات، كان قد تعافت منه حالة واحدة، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، لافتة أن من بين تلك الحالات حالة كانت بوضع حرج وتحسنت اليوم، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وطلبت بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس "كورونا" الجديد، التواصل فورًا مع مركز "اتصال الصحة 937"، داعية إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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الكلمات المفتاحية

معقم كورونا جل الغذاء والدواء

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