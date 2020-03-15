وزير الري يتفقد ارتفاع منسوب مياه مصرف بحر البقر في الشرقية

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، مصرف بحر البقر بشمال محافظة الشرقية في ظل حالة الطقس السيء وهطول الأمطار بغزارة خلال الفترة الماضية، بجميع أنحاء الجمهورية، الأمر الذي نتج عنه ازدحامات بجميع المجاري المائية، وارتفاع ملحوظ في مناسيب المياه.





وتجدر الإشارة إلى أن الوزير، توجه في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم، إلى موقع ك (4۳٫۰۰) على مصرف بحر البقر (كوبري أبو شمسية).





ورافقه في الجولة، يرافقه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس خالد مدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندس محمد صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة للوجه البحري، والمهندس محمد عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا.





وتلقى الوزير، بالأمس بيانا عن حالة منسوب المياه بمصرف بحر البقر والذي ارتفع بزيادة نحو 60٪؜ من سعة المصرف الطبيعية عن المعدل الطبيعي نظرًا لاستقبال مصرف بحر البقر التصرفات العالية الواردة من المصارف الرئيسية بإقليم صرف شرق الدلتا وبخاصة مصرف بلبيس الناقل الرئيسي لمياه الصرف الصحي لمحافظات (القاهرة الكبرى - الشرقية والتي استقبلت شبكاتها تصريف مياه الأمطار بالمدن على مدار فترة هطول الأمطار نتج عن ارتفاع المناسيب المفاجئ بمصرف بحر البقر حدوث قطع للجسر بالبر الأيمن ك (46.500) بسبب طبيعة التربة الرملية بالمنطقة



وتجدر الإشارة إلى أنه تلاحظ قيام العديد من الاهلى ببناء منازل مخالفة بحرم المصرف في الخفية بين المصرف والجنابية وأنه بزيادة منسوب المياه فوق القدرة الاستيعابية للمصرف أدت لغرق تلك المنازل ويرجع ذلك أيضا ارتفاع منسوب المياه ببحيرة المنزلة.

وتم التوجيه بتشغيل محطات السلام ولعمل على تخفيض منسوب المياة بالمصرف وإعادة تأهيل الجسور المنهارة.

وجدير بالذكر أنه تمت السيطرة على ارتفاع المناسيب بمصرف البطس بالفيوم ومصرف حادوس بمحافظة الشرقية وايضا ترعة الصف بالجيزة وكذلك مخر سيل سنور بمحافظة بني سويف وخلال 24 ساعة سيتم السيطرة على ارتفاع المناسيب بمصرف بحر البقر.