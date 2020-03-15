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ماليزيا تعلن تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 12:16 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم الأحد، تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

                                                        

وتعتزم ماليزيا، تأجيل التجمعات الجماهيرية بعد أن تم ربط ما لا يقل عن 12 حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا بحدث ديني استمر ثلاثة أيام في العاصمة كوالالمبور، حضره نحو 10 آلاف شخص من عدة دول.

 

وقالت وزارة الصحة الماليزية، إنها تتابع نحو 5000 مواطن شاركوا في تجمع المبشرين الإسلاميين في 28 فبراير - 1 مارس في مسجد في ضواحي كوالالمبور.

 

وقالت وزارة الصحة الماليزية، على موقع "تويتر"، في إشارة إلى المرض الناجم عن فيروس كورونا: "يجب تأجيل جميع التجمعات الجماهيرية لتقليل انتشار الفيروس COVID-19".

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