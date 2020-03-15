الخطوط السعودية: الرحلات الداخلية مستمرة.. وتعليق "الدولية" مؤقتًا

أعلنت الخطوط السعودية، اليوم (الأحد)، تعليق جميع رحلاتها الدولية مؤقتًا، واستمرار تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة وفق مواعيدها المجدولة.



وأوضحت «السعودية» في بيان أن تهليق جميع رحلاتها الدولية مؤقتًا، اعتبارا من الساعة 11 صباح اليوم 15 مارس 2020، وحتى إشعار آخر.



يأتي ذلك وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة لمنع تفشي فايروس كورونا الجديد (COVID-19) وبناء على قرار تعليق كافة الرحلات الدولية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.



ودعت الخطوط السعودية من لديهم حجوزات مؤكدة إلى التواصل من خلال الأرقام التالية:



• واتساب (966540000005+)



• هاتف (966920022222+).



علنت وزارة الصحة السعودية، مساء السبت، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، موضحة ان "الحالة الأولى لمواطن قادم من إيران، ومعزول حاليًا في منشأة صحية في الأحساء".



وأضافت الوزارة: وأن "الحالة الثانية لمواطن موجود الآن في الحجر الصحي، كان مخالطًا لحالة أعلن عنها سابقًا، وهو معزول في مستشفى بالقطيف، والحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين من محافظة القطيف، قادمين من إيطاليا وإيران، وهما معزولان في منشأة صحية في القطيف، والحالة الخامسة لمواطنة موجودة في الحجر الصحي في جدة، وهي قادمة أيضًا من إيران".



كما ذكرت أن هناك 12 حالة إصابة بفيروس "كورونا" موجودة في الرياض، تشمل 3 حالات لمواطنين كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقًا، وحالة لمقيم أمريكي كان مخالطًا لحالة أعلن عنها سابقًا، و3 حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا، و4 حالات أخرى لمواطنين قادمين من فرنسا، فضلًا عن حالة لمقيم فرنسي قادم من فرنسا عن طريق الإمارات.



وأفادت بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 103 حالات، كان قد تعافت منه حالة واحدة، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، لافتة أن من بين تلك الحالات حالة كانت بوضع حرج وتحسنت اليوم، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.



وطلبت بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس "كورونا" الجديد، التواصل فورًا مع مركز "اتصال الصحة 937"، داعية إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.