"كورونا" يقترب من أكبر مدينة إيرانية

قال محمد رضا كلائي، رئيس بلدية مدينة مشهد، عاصمة محافظة خراسان وثاني أكبر مدينة في إيران، إن وباء فيروس كورونا اقترب من المدينة، محذرًا من أن "عدد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا في المدينة بازدياد".

ويذكر أن مدينة مشهد الإيرانية، تعتبر وجهة الزيارات الدينية في البلاد، تواجه خطر التحول إلى بؤرة جديدة لكوفيد 19.

وصرح كلائي، بأن "الوضع أسوأ بكثير مما توقعناه بالنسبة لتفشي كورونا"، مضيفًا أن عزل المدينة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، يجب أن يتخذ من قبل "لجنة مكافحة" كورونا الحكومية، لكن هذه اللجنة تم استبدالها بلجان أخرى شكلتها القوات المسلحة والحرس الثوري.

وقام المرشد الإيراني علي خامنئي بإصدار قرار يوم الجمعة بتعيين رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري على رأس "مقر الدفاع البيولوجي لمكافحة كورونا".

وسجلت إيران، أمس السبت 97 وفاة جديدة جراء وباء كورونا ما رفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 611، مع تسجيل ارتفاع جديد أيضاً بعدد الإصابات. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "تمّ تسجيل 1365 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة"، ما يرفع عدد المصابين في إيران إلى 12729.